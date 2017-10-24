Спикер парламента Молдовы назначил себя временным президентом страны

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Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Спикер парламента Молдовы Андриан Канду исполнит вместо президента республики Игоря Додона обязанности главы государства, передает Report со ссылкой на NM.

Как сообщает пресс-служба главы молдавского парламента, А. Канду намерен подписать 24 октября указ о назначении Евгения Стурзы на пост министра обороны в случае поступления из администрации президента в парламент всех необходимых документов.

Отметим, что 20 октября Конституционный суд республики рассмотрел запрос кабинета министров о том, оправдано ли временное замещение главы государства другим должностным лицом в случае отказа президента исполнять свои обязанности.

Суд заявил, что И. Додон "находится в состоянии временной неспособности исполнять свои обязанности" и разрешил делегировать его полномочия председателю парламента или премьер-министру.