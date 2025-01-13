Спикер парламента Кыргызстана сменил фамилию

Спикер парламента Кыргызстана Нурланбек Шакиев сменил фамилию, теперь он Нурланбек Тургунбек уулу.
Как сообщает Report, в связи со сменой фамилии спикер сделал заявление на своей странице в социальной сети.
"В эпоху глобализации актуален вопрос сохранения национальной идентичности так же, как и своей независимости. Если мы не вернемся к истокам, не сохраним язык, религию, традиции и обычаи в чистом виде, то наше будущее останется неизвестным", - написал Тургунбек уулу.
Он также напомнил о законопроекте, разработанном совместно с коллегами, которым предлагались четыре новых варианта написания кыргызских фамилий.
"Среди предложенных вариантов я выбрал один, фамилию Шакиев я решил изменить на Тургунбек уулу. Насколько бы мы ни старались быть похожими на арабов, американцев, русских, европейцев, у нас ничего не выйдет. Пытаясь быть похожими на них, мы превратимся в манкуртов. Поэтому пришло время обновлению, возвращению к истокам", - пояснил спикер.
Выбранный спикером вариант фамилии широко используется населением Кыргызстана.