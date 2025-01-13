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Спикер парламента Кыргызстана сменил фамилию

Спикер парламента Кыргызстана сменил фамилию Спикер парламента Кыргызстана Нурланбек Шакиев сменил фамилию, теперь он Тургунбек уулу Нурланбек.
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13 января 2025 г. 12:52
Спикер парламента Кыргызстана сменил фамилию

Спикер парламента Кыргызстана Нурланбек Шакиев сменил фамилию, теперь он Нурланбек Тургунбек уулу.

Как сообщает Report, в связи со сменой фамилии спикер сделал заявление на своей странице в социальной сети.

"В эпоху глобализации актуален вопрос сохранения национальной идентичности так же, как и своей независимости. Если мы не вернемся к истокам, не сохраним язык, религию, традиции и обычаи в чистом виде, то наше будущее останется неизвестным", - написал Тургунбек уулу.

Он также напомнил о законопроекте, разработанном совместно с коллегами, которым предлагались четыре новых варианта написания кыргызских фамилий.

"Среди предложенных вариантов я выбрал один, фамилию Шакиев я решил изменить на Тургунбек уулу. Насколько бы мы ни старались быть похожими на арабов, американцев, русских, европейцев, у нас ничего не выйдет. Пытаясь быть похожими на них, мы превратимся в манкуртов. Поэтому пришло время обновлению, возвращению к истокам", - пояснил спикер.

Выбранный спикером вариант фамилии широко используется населением Кыргызстана.

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