Спикер парламента Кыргызстана сменил фамилию

Спикер парламента Кыргызстана Нурланбек Шакиев сменил фамилию, теперь он Тургунбек уулу Нурланбек.

Спикер парламента Кыргызстана Нурланбек Шакиев сменил фамилию, теперь он Нурланбек Тургунбек уулу.

Как сообщает Report, в связи со сменой фамилии спикер сделал заявление на своей странице в социальной сети.

"В эпоху глобализации актуален вопрос сохранения национальной идентичности так же, как и своей независимости. Если мы не вернемся к истокам, не сохраним язык, религию, традиции и обычаи в чистом виде, то наше будущее останется неизвестным", - написал Тургунбек уулу.

Он также напомнил о законопроекте, разработанном совместно с коллегами, которым предлагались четыре новых варианта написания кыргызских фамилий.

"Среди предложенных вариантов я выбрал один, фамилию Шакиев я решил изменить на Тургунбек уулу. Насколько бы мы ни старались быть похожими на арабов, американцев, русских, европейцев, у нас ничего не выйдет. Пытаясь быть похожими на них, мы превратимся в манкуртов. Поэтому пришло время обновлению, возвращению к истокам", - пояснил спикер.

Выбранный спикером вариант фамилии широко используется населением Кыргызстана.