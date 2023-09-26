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Спикер парламента Канады уходит в отставку на фоне скандала с приглашением нациста

Спикер парламента Канады уходит в отставку на фоне скандала с приглашением нациста Спикер парламента Канады Энтони Рота заявил, что уходит в отставку на фоне скандала с приглашением нациста.
Другие страны
26 сентября 2023 г. 22:38
Спикер парламента Канады уходит в отставку на фоне скандала с приглашением нациста

Спикер парламента Канады Энтони Рота заявил, что уходит в отставку на фоне скандала с приглашением нациста.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"С тяжелым сердцем сообщаю парламенту о своей отставке с поста спикера Палаты общин", - сказал он, выступая в парламенте. Рота уточнил, что официально покинет свой пост 27 сентября.

Рота пояснил, что сожалеет о решении пригласить в парламент 98-летнего украинского нациста Ярослава Хунку, служившего в дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина"). По его словам, "публичное чествование нациста причинило боль различным людям и сообществам, в том числе еврейским общинам Канады и всего мира, людям, пережившим нацистские преступления в Польше и других странах".

"Я беру на себя всю ответственность за свои действия", - добавил Рота.

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