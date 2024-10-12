Спикер парламента Ирана провел переговоры с премьером Ливана

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф провел переговоры в Бейруте с премьером Ливана Наджибом Микати.

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф провел переговоры в Бейруте с премьером Ливана Наджибом Микати.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.

Отмечается, что Галибаф также посетил квартал Бейрута, ранее на этой неделе пострадавший от израильских авиаударов. Он отметил, что цель этого визита - выразить солидарность с Ливаном на фоне проводимой на юге этой страны израильской наземной военной операции.

Иранские СМИ указывают, что Галибаф стал вторым высокопоставленным иранским официальным лицом, посетившим Бейрут после интенсификации в конце сентября израильских операций против ливанского движения "Хезболлах". Первый такой визит совершил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Уточняется, что спикер иранского парламента, являющийся профессиональным пилотом, лично управлял самолетом, на котором прилетел в Бейрут.