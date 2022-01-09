О нас
Report Georgia
Аудио новости

Спикер парламента Ирака госпитализирован из-за конфликта депутатов

Спикер парламента Ирака госпитализирован из-за конфликта депутатов Первая после прошедших в октябре прошлого года парламентских выборов в Ираке сессия Совета представителей (парламента) была в воскресенье отложена из-за вспыхнувшего конфликта между депутатами и неожиданной госпитализации и. о. спикера.
Другие страны
9 января 2022 г. 21:49
Спикер парламента Ирака госпитализирован из-за конфликта депутатов

Первая после прошедших в октябре прошлого года парламентских выборов в Ираке сессия Совета представителей (парламента) была в воскресенье отложена из-за вспыхнувшего конфликта между депутатами и неожиданной госпитализации и. о. спикера.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По информации телестанции, заседание парламента, которое возглавил старейший по возрасту депутат Махмуд аль-Машхадани, открылось в крайне напряженной обстановке: спор между шиитским блоком влиятельного имама Муктады ас-Садра и шиитским Координационным объединением о том, кто из них является крупнейшей фракцией, перерос в острый конфликт, закончившийся хаосом и столпотворением.

В такой обстановке 73-летнему аль-Машхадани стало плохо, в парламент вызвали скорую помощь, которая доставила и. о. спикера в больницу. По данным иракского информационного агентства INA, сейчас состояние здоровья политика стабилизировалось. Представитель суннитов Махмуд аль-Машхадани уже возглавлял иракский парламент в 2006-2009 годах. После его госпитализации второй депутат отказался проводить заседание, и оно было отложено для дальнейших консультаций.

Между тем, как передает INA, большинство политических фракций поддерживает выдвижение Мухаммеда аль-Халбуси, который председательствовал на предыдущей сессии парламента, спикером на новый срок.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İraq parlamentində dava düşüb, iclas təxirə salınıb

Другие новости из категории

США потребовали у Казахстана объяснений по обращению за помощью к ОДКБ
США потребовали у Казахстана объяснений по обращению за помощью к ОДКБ
9 января 2022 г. 20:49
Токаев сменил двух заместителей председателя Комитета нацбезопасности
Токаев сменил двух заместителей председателя Комитета нацбезопасности
9 января 2022 г. 20:37
В Алматы задержаны 852 протестующих
В Алматы задержаны 852 протестующих
9 января 2022 г. 19:58
Блинкен прокомментировал предстоящие переговоры с Россией
Блинкен прокомментировал предстоящие переговоры с Россией
9 января 2022 г. 19:47
Блинкен: Россия хочет восстановить Советский Союз
Блинкен: Россия хочет восстановить Советский Союз
9 января 2022 г. 19:19
И.о. мэра Алматы попал под обстрел во время беспорядков
И.о. мэра Алматы попал под обстрел во время беспорядков
9 января 2022 г. 18:55
Посол Ирана в Киеве: Семьи жертв крушения самолета не просили компенсаций
Посол Ирана в Киеве: Семьи жертв крушения самолета не просили компенсаций
9 января 2022 г. 18:50
Нацбанк Казахстана приостановил работу обменных пунктов
Нацбанк Казахстана приостановил работу обменных пунктов
9 января 2022 г. 18:15
Задержан один из подозреваемых в убийстве президента Гаити
Задержан один из подозреваемых в убийстве президента Гаити
9 января 2022 г. 17:51
Кыргызстан направил ноту Казахстану
Кыргызстан направил ноту Казахстану
9 января 2022 г. 14:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi