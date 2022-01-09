Спикер парламента Ирака госпитализирован из-за конфликта депутатов

Первая после прошедших в октябре прошлого года парламентских выборов в Ираке сессия Совета представителей (парламента) была в воскресенье отложена из-за вспыхнувшего конфликта между депутатами и неожиданной госпитализации и. о. спикера.

Первая после прошедших в октябре прошлого года парламентских выборов в Ираке сессия Совета представителей (парламента) была в воскресенье отложена из-за вспыхнувшего конфликта между депутатами и неожиданной госпитализации и. о. спикера.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По информации телестанции, заседание парламента, которое возглавил старейший по возрасту депутат Махмуд аль-Машхадани, открылось в крайне напряженной обстановке: спор между шиитским блоком влиятельного имама Муктады ас-Садра и шиитским Координационным объединением о том, кто из них является крупнейшей фракцией, перерос в острый конфликт, закончившийся хаосом и столпотворением.

В такой обстановке 73-летнему аль-Машхадани стало плохо, в парламент вызвали скорую помощь, которая доставила и. о. спикера в больницу. По данным иракского информационного агентства INA, сейчас состояние здоровья политика стабилизировалось. Представитель суннитов Махмуд аль-Машхадани уже возглавлял иракский парламент в 2006-2009 годах. После его госпитализации второй депутат отказался проводить заседание, и оно было отложено для дальнейших консультаций.

Между тем, как передает INA, большинство политических фракций поддерживает выдвижение Мухаммеда аль-Халбуси, который председательствовал на предыдущей сессии парламента, спикером на новый срок.