Избран новый председатель 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Могенс Люккетофт избран председателем юбилейной 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, открывающейся в сентябре.

Как отмечает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

М.Люккетофт занимал пост министра иностранных дел страны, министра финансов, а в настоящее время является спикером парламента Дании.

Семидесятая сессия Генассамблеи ООН официально начнется 15 сентября 2015 года.

Отметим, что на данный момент председателем Генассамблеи является бывший министр иностранных дел Уганды Сэм Кутеса.