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Спикер Палаты представителей США предложил план предотвращения шатдауна

Спикер Палаты представителей США предложил план предотвращения шатдауна Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) предложил план по предотвращению шатдауна в США менее чем за неделю до его возможного наступления 17 ноября.
Другие страны
12 ноября 2023 г. 03:38
Спикер Палаты представителей США предложил план предотвращения шатдауна

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) предложил план по предотвращению шатдауна в США менее чем за неделю до его возможного наступления 17 ноября.

Как передает Report, об этом сообщает Fox New.

Он представил законопроект по двухэтапному финансированию правительственных программ. Часть из них, связанная с энергетикой, транспортом и военным правительством, получит финансирование до 19 января.

Средства на остальные правительственные сектора будут рассчитаны до 2 февраля. В документе ни одна из частей не включает деньги на помощь Израилю или Украине.

Отмечается, что законодатели планируют проголосовать по проекту спикера во вторник, 14 ноября.

Издание Politico в свою очередь подчеркивает, что предложение Джонсона уже подвергли критике некоторые его однопартийцы, что снижает шансы на то, что соответствующий законопроект будет одобрен нижней палатой Конгресса, где у республиканцев большинство. Даже в случае одобрения в Палате представителей законопроект с высокой степенью вероятности будет отклонен Сенатом Конгресса, где большинство сохраняют демократы. Таким образом, по оценкам издания, предложенная Джонсоном инициатива вряд ли поможет избежать приостановки работы правительства.

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