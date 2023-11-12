Спикер Палаты представителей США предложил план предотвращения шатдауна

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) предложил план по предотвращению шатдауна в США менее чем за неделю до его возможного наступления 17 ноября.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) предложил план по предотвращению шатдауна в США менее чем за неделю до его возможного наступления 17 ноября.

Как передает Report , об этом сообщает Fox New.

Он представил законопроект по двухэтапному финансированию правительственных программ. Часть из них, связанная с энергетикой, транспортом и военным правительством, получит финансирование до 19 января.

Средства на остальные правительственные сектора будут рассчитаны до 2 февраля. В документе ни одна из частей не включает деньги на помощь Израилю или Украине.

Отмечается, что законодатели планируют проголосовать по проекту спикера во вторник, 14 ноября.