Спикер Палаты представителей США предложил план предотвращения шатдауна

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) предложил план по предотвращению шатдауна в США менее чем за неделю до его возможного наступления 17 ноября.
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Он представил законопроект по двухэтапному финансированию правительственных программ. Часть из них, связанная с энергетикой, транспортом и военным правительством, получит финансирование до 19 января.
Средства на остальные правительственные сектора будут рассчитаны до 2 февраля. В документе ни одна из частей не включает деньги на помощь Израилю или Украине.
Отмечается, что законодатели планируют проголосовать по проекту спикера во вторник, 14 ноября.
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