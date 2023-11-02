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Спикер Палаты представителей Конгресса: Скоро будет принято решение об импичменте Байдену

Спикер Палаты представителей Конгресса: Скоро будет принято решение об импичменте Байдену Решение о том, выносить ли импичмент президенту США Джо Байдену, будет принято в скором времени.
Другие страны
2 ноября 2023 г. 22:04
Спикер Палаты представителей Конгресса: Скоро будет принято решение об импичменте Байдену

Решение о том, выносить ли импичмент президенту США Джо Байдену, будет принято в скором времени.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

"Я полагаю, что очень скоро мы придем к решению по этому вопросу", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, достаточно ли доказательств для начала процедуры импичмента.

Джонсон добавил, что решение будет приниматься в зависимости от того, какими будут доказательствами и "к чему они приведут". "Посмотрим, предвосхищать решение я сегодня не буду", - указал спикер.

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Версия на азербайджанском языке Nümayəndələr Palatasının sədri: “Baydenin impiçmenti ilə bağlı qərar tezliklə veriləcək”

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