​Спикер нижней палаты парламента Казахстана заразился коронавирусом

Председатель Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Нурлан Нигматулин заразился коронавирусом и перешел на режим самоизоляции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду пресс-служба законодательного органа.

"Спикер Мажилиса 16 июня прошел очередное тестирование. К сожалению, тест показал положительный результат. При этом диагноз поставлен как бессимптомный. Придерживаясь утвержденного протокола, Нурлан Нигматулин принял решение о самоизоляции. В данное время председатель Мажилиса продолжает работать дистанционно. Запланированное на 17 июня пленарное заседание Мажилиса проведет его заместитель", - говорится в сообщении.