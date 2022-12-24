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Спикер нижней палаты заявил, что Румыния - часть будущей стратегии США

Спикер нижней палаты заявил, что Румыния - часть будущей стратегии США Спикер палаты депутатов Румынии, лидер входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии (СДП) Марчел Чолаку заявил, что Румыния является частью будущей стратегии США на Черном море.
Другие страны
24 декабря 2022 г. 19:35
Спикер нижней палаты заявил, что Румыния - часть будущей стратегии США

Спикер палаты депутатов (нижняя палата парламента - ред.) Румынии, лидер входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии (СДП) Марчел Чолаку заявил, что Румыния является частью будущей стратегии США на Черном море.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом румынский политик написал в Facebook.

"Румыния является частью будущей стратегии США для Черного моря, - считает он. - Приветствую решение Конгресса США включить стратегию в закон о бюджетных расходах правительства США. Это признание важности региона Черного моря и, соответственно, роли Румынии в обеспечении стабильности и безопасности всей Европы".

Он также отметил, что это дополнительное доказательство успешного функционирования стратегического партнерства Румынии и США. "Климат повышенной безопасности приведет к увеличению инвестиций в румынскую экономику", - написал спикер.

Как сообщило ранее посольство Румынии в США, "одобренный 23 декабря Конгрессом проект бюджета страны на 2023 финансовый год предусматривает, что в течение шести месяцев после утверждения соответствующего закона госсекретарь США вместе с руководителями других заинтересованных федеральных ведомств представит Конгрессу рабочую стратегию США и их союзников в регионе Черного моря по углублению экономических отношений, укреплению помощи в области экономики и безопасности для государств региона, в том числе путем поддержки усилий по повышению демократической устойчивости".

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