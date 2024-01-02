Спикер нижней палаты парламента Италии призвал к разрешению конфликтов дипломатическим путем

Председатель нижней палаты парламента Италии Лоренцо Фонтана считает, что разрешение конфликтов, в том числе в Украине, - сложная задача, но она должна решаться с помощью дипломатии.

Председатель нижней палаты парламента Италии Лоренцо Фонтана считает, что разрешение конфликтов, в том числе в Украине, - сложная задача, но она должна решаться с помощью дипломатии.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Задача сложная [урегулирование в Украине и в секторе Газа]. И инструментом должна служить дипломатия. Надеюсь на добрую волю людей, глав правительств и лидеров международного сообщества, чтобы положить конец вражде и выстроить условия для устойчивого и справедливого мира", - сказал он.