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Спикер нижней палаты парламента Италии призвал к разрешению конфликтов дипломатическим путем

Спикер нижней палаты парламента Италии призвал к разрешению конфликтов дипломатическим путем Председатель нижней палаты парламента Италии Лоренцо Фонтана считает, что разрешение конфликтов, в том числе в Украине, - сложная задача, но она должна решаться с помощью дипломатии.
Другие страны
2 января 2024 г. 14:07
Спикер нижней палаты парламента Италии призвал к разрешению конфликтов дипломатическим путем

Председатель нижней палаты парламента Италии Лоренцо Фонтана считает, что разрешение конфликтов, в том числе в Украине, - сложная задача, но она должна решаться с помощью дипломатии.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Задача сложная [урегулирование в Украине и в секторе Газа]. И инструментом должна служить дипломатия. Надеюсь на добрую волю людей, глав правительств и лидеров международного сообщества, чтобы положить конец вражде и выстроить условия для устойчивого и справедливого мира", - сказал он.

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