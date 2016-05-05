Спикер нижней палаты парламента Бразилии лишен мандата

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Верховный суд Бразилии отстранил спикера нижней палаты парламента страны Эдуардо Кунью от руководства палатой депутатов и приостановил действие его мандата.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, суд принял такое решение на основании запроса Генпрокуратуры страны, которая обвиняет Кунью в использовании политического влияния для воспрепятствования федеральному расследованию, ведущемуся в его отношении.

Спикер подозревается в получении взяток на сумму в 5 млн. долларов за контракты бразильской государственной нефтяной компании Petrobras. Сам он отвергает все обвинения в свой адрес. Верховный суд Бразилии начал рассмотрение дела Куньи в марте этого года.

Спикер был одним из главных инициаторов процедуры импичмента президента Бразилии Дилмы Русеф. Согласно бразильский конституции, спикер нижней палаты является вторым человеком после вице-президента, претендующим на пост главы государства в случае вынесения импичмента президенту.