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Спикер Кнессета отказался от встречи с генсеком ООН

Спикер Кнессета отказался от встречи с генсеком ООН Спикер израильского Кнессета (парламента) Амир Охана отменил запланированную встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем из-за высказываний последнего о необходимости немедленного прекращения боевых действий в секторе Газа.
Другие страны
10 февраля 2024 г. 02:18
Спикер Кнессета отказался от встречи с генсеком ООН

Спикер израильского Кнессета (парламента) Амир Охана отменил запланированную встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем из-за высказываний последнего о необходимости немедленного прекращения боевых действий в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, в ООН об отмене встречи узнали от журналистов. "Мы узнали об отмене, когда позвонил один из ваших коллег и указал на заявление спикера, в котором говорится, что он отменяет встречу из-за заявлений генсекретаря на вчерашней пресс-конференции", - сказал Дюжаррик.

Представитель главы всемирной организации добавил, что на прошедшей пресс-конференции Гутерриш по палестино-израильскому конфликту "не сказал ничего такого, чего не говорил ранее".

Как сообщила газета The Times of Israel, спикер Кнессета заявил, что хотел на встрече убедить генсека в правильности позиции Израиля, однако после очередного призыва Гутерриша к прекращению огня в Газе понял, что это бесполезно.

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