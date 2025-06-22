Спикер Джонсон: Иран отверг предложения США по ядерной программе

Тегеран отказался от предложений Вашингтона по иранской ядерной программе.

Тегеран отказался от предложений Вашингтона по иранской ядерной программе.

Как передает Report , об этом в соцсети Х написал спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана).

"Военная операция в Иране должна послужить четким напоминанием нашим противникам и союзникам о том, что у президента США Дональда Трампа дела не расходятся со словами, - написал он. - Президент дал лидеру Ирана все возможности для заключения сделки, но Иран не согласился на договоренности о ядерном разоружении".

По мнению Джонсона, американские удары были направлены на то, чтобы не допустить получения Ираном "самого смертоносного оружия на планете".

"Президент Трамп последовательно и ясно заявлял, что не потерпит наличия у Ирана ядерного оружия", - добавил законодатель.

Ранее Трамп заявил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он отметил, что все американские самолеты "находятся за пределами воздушного пространства Ирана" и "благополучно возвращаются домой".