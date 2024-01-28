Спикер Джонсон: Байден должен урегулировать созданный им кризис на границе США

Президент США Джо Байден должен издать указ для урегулирования созданного им самим кризиса на американо-мексиканской границе, а не ждать одобрения Конгрессом соответствующего законопроекта.

Президент США Джо Байден должен издать указ для урегулирования созданного им самим кризиса на американо-мексиканской границе, а не ждать одобрения Конгрессом соответствующего законопроекта.

Как передает Report, такое мнение изложил спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон в публикации в соцсети X (ранее Twitter).

"Президент Байден выступил с ложным утверждением о том, что ему нужно, чтобы Конгресс принял новый закон, который позволит ему закрыть южную границу, но он знает, что это неправда", - заявил Джонсон. По словам спикера, он многократно указывал Байдену на то, что президент "может и обязан немедленно издать указ, чтобы обратить вспять катастрофу, которую он сам и создал". Спикер нижней палаты Конгресса пояснил, что американское законодательство позволяет президенту "приостановить допуск всех иностранцев" или ввести на границе "любые ограничения, которые он сочтет нужным".

"Судя по сообщениям СМИ, предложенные Сенатом договоренности будут допускать 150 тыс. пересечений границы ежемесячно (1,8 млн в год) прежде, чем можно будет использовать любую новую меру по закрытию границы. К тому моменту Америка уже будет сдана", - заключил Джонсон. Республиканцы в Конгрессе увязывают ужесточение контроля на границе США и Мексики с выделением средств на ряд других нужд, включая помощь Украине.