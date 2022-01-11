О нас
Report Georgia
Аудио новости

Спикер болгарского парламента заразился коронавирусом

Спикер болгарского парламента заразился коронавирусом Председатель Народного собрания (парламента) Болгарии Никола Минчев заразился коронавирусом.
Другие страны
11 января 2022 г. 03:07
Спикер болгарского парламента заразился коронавирусом
Никола Минчев

Председатель Народного собрания (парламента) Болгарии Никола Минчев заразился коронавирусом.

Как передает Report, об этом со ссылкой на пресс-службу парламента сообщает агентство BGNES.

Отмечается, что спикер парламента почувствовал недомогание сразу после заседания Консультативного совета по национальной безопасности, которое прошло в понедельник с участием президента Румена Радева, премьер-министра Кирила Петкова, министров, лидеров представленных в парламенте политических партий и других официальных лиц, а сделанный тест подтвердил наличие заболевания. В ближайшие дни он будет находиться на карантине и участвовать в заседаниях парламента дистанционно.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Горнолыжник сборной Азербайджана: Сделаю все возможное, чтобы пробиться на Олимпиаду”
ФотоГорнолыжник сборной Азербайджана: "Сделаю все возможное, чтобы пробиться на Олимпиаду”
10 января 2022 г. 15:10
8-ое заседание Консультативного совета ЮГК состоится в начале февраля
8-ое заседание Консультативного совета ЮГК состоится в начале февраля
10 января 2022 г. 14:04
В Минздраве назвали причины массового распространения вируса среди населения
В Минздраве назвали причины массового распространения вируса среди населения
10 января 2022 г. 13:16
Aztelecom открыл филиал в Шуше
Aztelecom открыл филиал в Шуше
6 января 2022 г. 17:04
Эксперты: Реформирование и обновление Минской группы уже невозможно
Эксперты: Реформирование и обновление Минской группы уже невозможно
6 января 2022 г. 14:08
В Баку сотрудница посольства Японии попала в аварию
В Баку сотрудница посольства Японии попала в аварию
6 января 2022 г. 11:51
ВОЗ: 2022 год должен стать концом пандемии COVID-19
ВОЗ: 2022 год должен стать концом пандемии COVID-19
6 января 2022 г. 10:47
Швейцария профинансирует ряд проектов в Азербайджане
Швейцария профинансирует ряд проектов в Азербайджане
5 января 2022 г. 14:17
SOCAR и «Транснефть» договорились о транзите нефти в этом году
SOCAR и «Транснефть» договорились о транзите нефти в этом году
5 января 2022 г. 11:13
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
1 января 2022 г. 11:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi