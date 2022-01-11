Спикер болгарского парламента заразился коронавирусом

Председатель Народного собрания (парламента) Болгарии Никола Минчев заразился коронавирусом.

Председатель Народного собрания (парламента) Болгарии Никола Минчев заразился коронавирусом.

Как передает Report, об этом со ссылкой на пресс-службу парламента сообщает агентство BGNES .

Отмечается, что спикер парламента почувствовал недомогание сразу после заседания Консультативного совета по национальной безопасности, которое прошло в понедельник с участием президента Румена Радева, премьер-министра Кирила Петкова, министров, лидеров представленных в парламенте политических партий и других официальных лиц, а сделанный тест подтвердил наличие заболевания. В ближайшие дни он будет находиться на карантине и участвовать в заседаниях парламента дистанционно.