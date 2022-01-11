Спикер болгарского парламента заразился коронавирусом

Председатель Народного собрания (парламента) Болгарии Никола Минчев заразился коронавирусом.
Как передает Report, об этом со ссылкой на пресс-службу парламента сообщает агентство
Отмечается, что спикер парламента почувствовал недомогание сразу после заседания Консультативного совета по национальной безопасности, которое прошло в понедельник с участием президента Румена Радева, премьер-министра Кирила Петкова, министров, лидеров представленных в парламенте политических партий и других официальных лиц, а сделанный тест подтвердил наличие заболевания. В ближайшие дни он будет находиться на карантине и участвовать в заседаниях парламента дистанционно.