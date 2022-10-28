О нас

Spiegel: в ФРГ возросло число отказов проходить военную службу

Spiegel: в ФРГ возросло число отказов проходить военную службу Число лиц, отказывающихся от военной службы по соображениям совести, в Германии значительно выросло в этом году.
Другие страны
28 октября 2022 г. 03:49
Spiegel: в ФРГ возросло число отказов проходить военную службу

Число лиц, отказывающихся от военной службы по соображениям совести, в Германии значительно выросло в этом году.

Как передает Report, об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на данные Министерства обороны Германии.

По информации издания, количество отказов служить в армии по этой причине увеличилось с 209 человек в 2021 году до 810 человек за 8 месяцев 2022 года. При этом отмечается, что сократилось число отказов от службы среди срочников и увеличилось число заявок от резервистов.

Однако немецкий политик Севим Дагделен считает, что цифры связаны со стратегией правительства Германии в отношении Украины и отражают опасения немцев "по поводу последствий курса федерального правительства на военную эскалацию в Украине".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Минздрав: Гражданам из группы риска рекомендуется пройти полную вакцинацию
Минздрав: Гражданам из группы риска рекомендуется пройти полную вакцинацию
27 октября 2022 г. 18:37
Генпрокуратура распространила заявление в связи с годовщиной ракетных атак армян на Барду
Генпрокуратура распространила заявление в связи с годовщиной ракетных атак армян на Барду
27 октября 2022 г. 11:14
Пашинян настроен на подписание мирного договора с Азербайджаном до конца года
Пашинян настроен на подписание мирного договора с Азербайджаном до конца года
26 октября 2022 г. 17:36
Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Великобритании
Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Великобритании
26 октября 2022 г. 16:49
Азербайджан и Турция достигли соглашения о закупке боевого робота BARKAN
Азербайджан и Турция достигли соглашения о закупке боевого робота BARKAN
25 октября 2022 г. 18:51
Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
ФотоОфицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
25 октября 2022 г. 14:31
Эрдоган: После Отечественной войны мы подняли отношения с Азербайджаном на новый уровень
Эрдоган: После Отечественной войны мы подняли отношения с Азербайджаном на новый уровень
24 октября 2022 г. 21:07
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Грузию
ФотоЗавершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Грузию
24 октября 2022 г. 20:13
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских шахматистов с победой на чемпионате мира
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских шахматистов с победой на чемпионате мира
23 октября 2022 г. 14:25
Президент Азербайджана поздравил венгерского коллегу
Президент Азербайджана поздравил венгерского коллегу
22 октября 2022 г. 16:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi