Spiegel: в ФРГ возросло число отказов проходить военную службу

Число лиц, отказывающихся от военной службы по соображениям совести, в Германии значительно выросло в этом году.

Число лиц, отказывающихся от военной службы по соображениям совести, в Германии значительно выросло в этом году.

Как передает Report , об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на данные Министерства обороны Германии.

По информации издания, количество отказов служить в армии по этой причине увеличилось с 209 человек в 2021 году до 810 человек за 8 месяцев 2022 года. При этом отмечается, что сократилось число отказов от службы среди срочников и увеличилось число заявок от резервистов.

Однако немецкий политик Севим Дагделен считает, что цифры связаны со стратегией правительства Германии в отношении Украины и отражают опасения немцев "по поводу последствий курса федерального правительства на военную эскалацию в Украине".