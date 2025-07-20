Spiegel: Украина могла согласовать с США свое предложение о переговорах с Россией

Киевские власти могли согласовать с США свое предложение провести переговоры с Россией на следующей неделе.

Киевские власти могли согласовать с США свое предложение провести переговоры с Россией на следующей неделе.

Как передает Report, об этом пишет журнал Der Spiegel.

"За новым украинским предложением могут стоять договоренности с США", - пишет издание. На это указывает в том числе визит спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога в Киев на текущей неделе, говорится в материале.

Отметим, что 19 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров предложил российской стороне провести новый раунд переговоров на следующей неделе. Как сообщил источник ТАСС, точных дат нового раунда переговоров между Россией и Украиной пока нет, они будут согласованы.