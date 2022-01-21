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Spiegel: Шольц отказал Байдену в переговорах по ситуации вокруг Украины

Spiegel: Шольц отказал Байдену в переговорах по ситуации вокруг Украины Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил предложение президента США Джо Байдена относительно совместного обсуждения ситуации вокруг Украины.
Другие страны
21 января 2022 г. 19:06
Spiegel: Шольц отказал Байдену в переговорах по ситуации вокруг Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил предложение президента США Джо Байдена относительно совместного обсуждения ситуации вокруг Украины.

Как передает Report, об этом пишет Spiegel.

Причиной отказа называют занятость канцлера и ухудшение ситуации с распространением COVID-19. Вместо переговоров с Байденом, Шольц совершит визит в Мадрид.

Представитель правительства Германии отказался комментировать изданию информацию об отказе от встречи.

При этом издание отмечает, что переговоры Шольца и Байдена все же должны состояться, но их отложили на некоторое время. Ориентировочно, лидеры могут встретиться в середине февраля 2022 года.

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