Spiegel: Шольц блокирует дополнительные поставки оружия Киеву на €3 млрд

Канцлер Германии Олаф Шольц блокирует выделение Киеву дополнительного пакета военной помощи на сумму €3 млрд, который продвигают главы МИД и Минобороны Анналена Бербок и Борис Писториус.

Канцлер Германии Олаф Шольц блокирует выделение Киеву дополнительного пакета военной помощи на сумму €3 млрд, который продвигают главы МИД и Минобороны Анналена Бербок и Борис Писториус.

Как передает Report , об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

По его информации, министры хотели бы предоставить новую помощь до выборов в Бундестаг, намеченных на 23 февраля. Эксперты в Минобороны даже подготовили список вооружений, в который вошли еще три системы ПВО IRIS-T, включая снаряды, ракеты для Patriot, 10 гаубиц и боеприпасы. Предполагалось провести через бюджетный комитет Бундестага €3 млрд как дополнительные расходы.

Ранее правительство ФРГ уже использовало такую лазейку для предоставления помощи Киеву. Бербок и Писториус намеревались сигнализировать о том, что Германия не ослабит усилий по поддержке Украине на фоне прихода к власти в США Дональда Трампа.

Однако Ведомство федерального канцлера неофициально дало понять, что не одобрит дополнительный пакет военной помощи. Там, по данным издания, обосновали свою позицию тем, что не хотят ставить новое правительство ФРГ перед свершившимся фактом, а также указали на то, что у Германии еще достаточно средств для финансирования поставок оружия Киеву. Бюджет на 2025 год предусматривает на эти цели около €4 млрд. Кроме того, в ведомстве Шольца напомнили о решении G7 предоставить кредит для Украины за счет доходов от замороженных российских активов.

Тем не менее, как пишет Der Spiegel, в Социал-демократической партии Германии считают, что Шольц просто не намерен в разгар предвыборной гонки объявлять о новой помощи Киеву.