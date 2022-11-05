О нас

Spiegel: Правительство ФРГ призвало экс-канцлера Меркель к экономии

Spiegel: Правительство ФРГ призвало экс-канцлера Меркель к экономии Правительство Германии напомнило бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель об ограничениях ее привилегий, включая расходы на проезд, и призвало к экономии.
Другие страны
5 ноября 2022 г. 02:55
Spiegel: Правительство ФРГ призвало экс-канцлера Меркель к экономии

Правительство Германии напомнило бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель об ограничениях ее привилегий, включая расходы на проезд, и призвало к экономии.

Как передает Report, об этом сообщает Spiegel со ссылкой на доклад министерства финансов бюджетному комитету бундестага.

В документе говорится, что офис бывшего канцлера не должен являться "статусным", он предназначен для "выполнения должностных и постоянных обязательств", также "исключается использование его в личных целях и для получения дополнительного дохода".

Издание подчеркивает, что возмещение командировочных расходов Меркель может рассматриваться только в том случае, "если бывший федеральный канцлер совершает поездку от имени и в интересах Федеративной Республики Германия".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Spiegel: Almaniya hökuməti Merkeli pula qənaət etməyə çağırıb

Самое важное

Минобороны Азербайджана опровергло очередную армянскую дезинформацию
Минобороны Азербайджана опровергло очередную армянскую дезинформацию
4 ноября 2022 г. 23:02
Маису Бархударову присвоено звание генерал-лейтенанта, Субхану Бекирову - вице-адмирала
Маису Бархударову присвоено звание генерал-лейтенанта, Субхану Бекирову - вице-адмирала
4 ноября 2022 г. 14:45
Эрдоган и Байден проведут встречу на полях саммита G20
Эрдоган и Байден проведут встречу на полях саммита G20
3 ноября 2022 г. 22:49
Азербайджан и Армения договорились ускорить работу комиссий по делимитации границ
Азербайджан и Армения договорились ускорить работу комиссий по делимитации границ
3 ноября 2022 г. 20:59
Министр обороны провел проверку частей и соединений на юге Азербайджана
Министр обороны провел проверку частей и соединений на юге Азербайджана
3 ноября 2022 г. 16:27
Закир Гасанов: Повышение боеготовности спецназа всегда находится в центре внимания
Закир Гасанов: Повышение боеготовности спецназа всегда находится в центре внимания
3 ноября 2022 г. 15:49
Эльнур Алиев освобожден от должности первого заместителя министра культуры
Эльнур Алиев освобожден от должности первого заместителя министра культуры
3 ноября 2022 г. 15:31
Министр обороны провел проверку частей и соединений на юге Азербайджана
ФотоМинистр обороны провел проверку частей и соединений на юге Азербайджана
3 ноября 2022 г. 15:29
Страховой стаж для назначения пенсии в Азербайджане продлевается еще на 3 года
Страховой стаж для назначения пенсии в Азербайджане продлевается еще на 3 года
3 ноября 2022 г. 11:00
Французские погромы в Алжире и покровительство армянам
Французские погромы в Алжире и покровительство армянам
2 ноября 2022 г. 17:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi