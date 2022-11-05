Spiegel: Правительство ФРГ призвало экс-канцлера Меркель к экономии

Правительство Германии напомнило бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель об ограничениях ее привилегий, включая расходы на проезд, и призвало к экономии.

Правительство Германии напомнило бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель об ограничениях ее привилегий, включая расходы на проезд, и призвало к экономии.

Как передает Report , об этом сообщает Spiegel со ссылкой на доклад министерства финансов бюджетному комитету бундестага.

В документе говорится, что офис бывшего канцлера не должен являться "статусным", он предназначен для "выполнения должностных и постоянных обязательств", также "исключается использование его в личных целях и для получения дополнительного дохода".

Издание подчеркивает, что возмещение командировочных расходов Меркель может рассматриваться только в том случае, "если бывший федеральный канцлер совершает поездку от имени и в интересах Федеративной Республики Германия".