Spiegel: попытки США помешать миру в Украине раздражают Европу

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Высказывания таких сторонников жесткого курса по отношению к России, как главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав и помощник Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд, приводят к недовольству европейцев, констатирует Spiegel.

Не только "неугомонный" Филип Бридлав вызывает раздражение. Другие "действующие лица" также воспринимаются европейцами как препятствие попыткам найти дипломатическое решение украинского конфликта. "Их цель - поставки оружия в Украину", - считает журнал, отмечая, что для достижения этой цели они действуют сообща.

Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в среду, что на Украине находятся "тысячи российских военнослужащих". Spiegel напоминает, что в феврале на закрытой встрече в Вашингтоне Нуланд назвала решение Ангелы Меркель отправиться в Москву на переговоры с Владимиром Путиным "вздором". Своего презрительного отношения к "слабым" европейцам она даже не пытается скрывать, добавляет издание.

Бридлав, в свою очередь, сообщал, что "ситуация на Донбассе явно ухудшается с каждым днем", так как туда якобы направлены "более одной тысячи единиц техники армии РФ, системы ПВО, дивизионы артиллерии". По данным издания, германские политики были "ошеломлены" этими высказываниями и не понимали, о чем он говорил.

Эксперты опровергли почти всего его заявления, однако от своих слов Бридлав не отказался, отмечает Spiegel.

"Сенсационные" заявления НАТО под предводительством Бридлава о российских войсках и техники на территории Украины вызывают недоумение в канцелярии Ангелы Меркель уже не несколько месяцев. В правительстве ФРГ опасаются, что высказывания главнокомандующего силами НАТО в Европе подорвут репутацию Запада, продолжает немецкое издание, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".