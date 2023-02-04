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Spiegel: Почти ни одна страна ЕС не берет на себя обязательства по поставкам танков Киеву

Spiegel: Почти ни одна страна ЕС не берет на себя обязательства по поставкам танков Киеву Правительство ФРГ после принятия решения об отправке Украине танков Leopard 2 из запасов ВС ФРГ активно пытается убедить другие страны принять конкретное участие в поставках военной техники Киеву, однако пока практически никаких обязательств со стороны ев
Другие страны
4 февраля 2023 г. 19:57
Spiegel: Почти ни одна страна ЕС не берет на себя обязательства по поставкам танков Киеву

Правительство ФРГ после принятия решения об отправке Украине танков Leopard 2 из запасов ВС ФРГ активно пытается убедить другие страны принять конкретное участие в поставках военной техники Киеву, однако пока практически никаких обязательств со стороны европейских партнеров не поступало.

Как передает Report со ссылкой на Der Spiegel, правительство Германии начало активное дипломатическое наступление. Это делают, чтобы осуществить запланированную поставку боевых танков Leopard 2 Украине.

Издание подчеркивает, что в Ведомстве федерального канцлера и Министерстве обороны Германии сомневаются по поводу того, что планы по отправке техники Киеву все еще могут быть реализованы из-за отсутствия обязательств по поставкам со стороны других европейских партнеров.

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