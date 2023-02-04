Spiegel: Почти ни одна страна ЕС не берет на себя обязательства по поставкам танков Киеву

Spiegel: Почти ни одна страна ЕС не берет на себя обязательства по поставкам танков Киеву

Правительство ФРГ после принятия решения об отправке Украине танков Leopard 2 из запасов ВС ФРГ активно пытается убедить другие страны принять конкретное участие в поставках военной техники Киеву, однако пока практически никаких обязательств со стороны ев

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