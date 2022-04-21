Spiegel: канцлеру ФРГ Шольцу грозит отставка из-за его позиции по Украине

Оппозиция может воспользоваться позицией канцлера Германии Олафа Шольца и спровоцировать его возможную отставку, подняв в бундестаге вопрос о дополнительном вооружении Украины.

Оппозиция может воспользоваться позицией канцлера Германии Олафа Шольца и спровоцировать его возможную отставку, подняв в бундестаге вопрос о дополнительном вооружении Украины.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Spiegel.

Глава немецкой партии ХДС Фридрих Мерц может внести на следующей неделе на пленарное заседание предложение о поставках тяжелых вооружений Киеву. Это ожидаемо приведет к явному пересмотру позиций всех основных политических сил ФРГ, хотя ранее союз ХДС и ХСС согласился объединиться с основным курсом Шольца и "не ерничать по мелочам".

Такое положение опасно для канцлера в первую очередь из-за недовольства его нежеланием снабжать Украину тяжелым вооружением: отсутствие поддержки может в итоге привести к отставке.

Накануне немецкие СМИ сообщили, что Берлин в два раза сократил возможный экспортный список вооружений для Украины, вычеркнув из него тяжелое вооружение. По информации Bild, изменения внесены "как обычно, по настоянию ведомства канцлера".

В итоге список, изначально представленный украинской стороной, сократился с 48 до 24 страниц. Из 15 видов вооружений, о которых просила Украине, остались три позиции, в том числе с указанием возможных альтернатив.