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Германия в июне начнет выводить контингент из Мали

Германия в июне начнет выводить контингент из Мали Германия приступит к выводу своего контингента из Мали в июне текущего года
Другие страны
31 марта 2023 г. 11:22
Германия в июне начнет выводить контингент из Мали

Германия приступит к выводу своего контингента из Мали в июне текущего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает журнал Spiegel.

Согласно официальным планам властей ФРГ, участие в Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали должно быть завершено 12 месяцев спустя - к лету 2024 года.

Spiegel сообщает, что на это потребуется много времени из-за материально-технической базы Бундесвера в Мали: чтобы вывезти все снаряжение и технику, нужно 1 700 грузовых контейнеров. Сначала они будут отправлены в соседний Нигер, где есть крупный аэродром, а затем самолетами их доставят в Германию, отмечает журнал.

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Версия на английском языке Germany to start withdrawing troops from Mali in June

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