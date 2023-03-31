Германия в июне начнет выводить контингент из Мали

Германия приступит к выводу своего контингента из Мали в июне текущего года

Германия приступит к выводу своего контингента из Мали в июне текущего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает журнал Spiegel.

Согласно официальным планам властей ФРГ, участие в Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали должно быть завершено 12 месяцев спустя - к лету 2024 года.

Spiegel сообщает, что на это потребуется много времени из-за материально-технической базы Бундесвера в Мали: чтобы вывезти все снаряжение и технику, нужно 1 700 грузовых контейнеров. Сначала они будут отправлены в соседний Нигер, где есть крупный аэродром, а затем самолетами их доставят в Германию, отмечает журнал.