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Spiegel: Германия направит 150 военных для участия в Силах НАТО для Косова

Spiegel: Германия направит 150 военных для участия в Силах НАТО для Косова Правительство Германии из-за роста напряженности между Сербией и непризнанным Косовом решило увеличить контингент Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ), участвующий в Силах НАТО для Косова (KFOR), и направить дополнительно 150 военных.
Другие страны
6 октября 2023 г. 15:06
Spiegel: Германия направит 150 военных для участия в Силах НАТО для Косова

Правительство Германии из-за роста напряженности между Сербией и непризнанным Косовом решило увеличить контингент Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ), участвующий в Силах НАТО для Косова (KFOR), и направить дополнительно 150 военных.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Der Spiegel.

На этой неделе власти ФРГ одобрили планы направить в 2024 году в Приштину дополнительный контингент Бундесвера. Ожидается, что 150 военнослужащих заменят там австрийских военных в апреле 2024 года. Вена некоторое время назад уже направляла запрос в Берлин о том, может ли Германия это сделать.

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