Spiegel: Германия направит 150 военных для участия в Силах НАТО для Косова

Правительство Германии из-за роста напряженности между Сербией и непризнанным Косовом решило увеличить контингент Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ), участвующий в Силах НАТО для Косова (KFOR), и направить дополнительно 150 военных.

Правительство Германии из-за роста напряженности между Сербией и непризнанным Косовом решило увеличить контингент Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ), участвующий в Силах НАТО для Косова (KFOR), и направить дополнительно 150 военных.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Der Spiegel.

На этой неделе власти ФРГ одобрили планы направить в 2024 году в Приштину дополнительный контингент Бундесвера. Ожидается, что 150 военнослужащих заменят там австрийских военных в апреле 2024 года. Вена некоторое время назад уже направляла запрос в Берлин о том, может ли Германия это сделать.