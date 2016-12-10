Spiegel: Германия добивается права продлить выборочный пограничный контроль на своих границах

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Германия добивается права продлить выборочный пограничный контроль на своих внешних границах.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передает Der Spiegel, ссылаясь на протоколы заседаний европейских чиновников в Брюсселе.

Немецкие власти хотят продлить эту меру из-за того, что, по данным спецслужб, под видом беженцев в страну могут попасть террористы.

Напомним, МВД ФРГ ввело пограничный контроль на границе с Австрией осенью 2015 года на фоне беспрецедентного по своим масштабам притока беженцев. В Берлине называли меры по выборочному контролю на границах временными. Срок их действия продлевался неоднократно, последний раз - до февраля 2017 года.