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    Spiegel: Германия добивается права продлить выборочный пограничный контроль на своих границах

    По данным спецслужб, под видом беженцев в страну могут попасть террористы

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Германия добивается права продлить выборочный пограничный контроль на своих внешних границах.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передает Der Spiegel, ссылаясь на протоколы заседаний европейских чиновников в Брюсселе.

    Немецкие власти хотят продлить эту меру из-за того, что, по данным спецслужб, под видом беженцев в страну могут попасть террористы.

    Напомним, МВД ФРГ ввело пограничный контроль на границе с Австрией осенью 2015 года на фоне беспрецедентного по своим масштабам притока беженцев. В Берлине называли меры по выборочному контролю на границах временными. Срок их действия продлевался неоднократно, последний раз - до февраля 2017 года.

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