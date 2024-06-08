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Spiegel: ФРГ предстоит увеличить численность войск до 275 тысяч

Spiegel: ФРГ предстоит увеличить численность войск до 275 тысяч Министерство обороны Германии должно увеличить численность своих войск на 75 тысяч солдат.
Другие страны
8 июня 2024 г. 04:19
Spiegel: ФРГ предстоит увеличить численность войск до 275 тысяч

Министерство обороны Германии должно увеличить численность своих войск на 75 тысяч солдат.

Как передает Report, об этом пишет газета Spiegel со ссылкой на правительственный документ.

По данным издания, численность бундесвера должна увеличиться до 275 тысяч вместо планируемых ранее 200 тысяч и достигнуть общей численности в 465 тысяч военных. В немецком министерстве обороны уточнили, что это необходимо на случай применения статьи 5 устава НАТО о взаимной обороне.

"Требование Североатлантического альянса о дополнительных корпусах и дивизиях, а также бригадах, включая силы поддержки, означает, что бундесверу необходимо дополнительно 75 000 солдат", - говорится в публикации.

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