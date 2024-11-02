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Спецтехноэкспорт: Украина в 2025 году будет иметь собственные крылатые и баллистические ракеты

Спецтехноэкспорт: Украина в 2025 году будет иметь собственные крылатые и баллистические ракеты Украина уже в 2025 году будет иметь собственные крылатые и баллистические.
Другие страны
2 ноября 2024 г. 16:15
Спецтехноэкспорт: Украина в 2025 году будет иметь собственные крылатые и баллистические ракеты

Украина уже в 2025 году будет иметь собственные крылатые и баллистические ракеты.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Алексея Петрова.

"Скажу, что в этом направлении движется и государство, и, наконец, частный сектор. И это было разумное решение снять монополию на ракетную отрасль. Поэтому я думаю, что свои ракеты уже такие, скажем, крылатые и баллистические, у нас будут до середины 2025 года", - сказал он.

По словам Петрова, он уже видел летные испытания отечественных ракет и "результаты есть".

Директор "Спецтехноэкспорта" считает положительным и тот факт, что в Украине развивается собственное, в том числе частное производство, в частности это касается как боеприпасов советского стандарта, так и образца НАТО (155-мм).

"Украинские государственные компании пытаются возобновить или расширить производство боеприпасов и советского стандарта, к сожалению, от которого мы не можем еще избавиться. Выстрел калибра 152-мм, летящий за 30 км, крайне необходим, как и 122-мм. Они в постоянном дефиците, ведь в большом количестве использовались Силами обороны", - добавил Петров.

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Версия на азербайджанском языке “Spetstexnoeksport”: Ukrayna 2025-ci ildə öz qanadlı və ballistik raketlərinə malik olacaq

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