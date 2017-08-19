Спецсоветник Трампа по законодательному регулированию покинет пост

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Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Спецсоветник президента США Дональда Трампа по вопросам законодательного регулирования инвестор Карл Айкин принял решение покинуть свой пост из-за подозрений о возможном конфликте интересов, свидетельствует опубликованное в пятницу письмо бизнесмена президенту.

Как передает Report, об этом сoобщил РИА Новости.

"Этим (письмом) я подтверждаю наш сегодняшний разговор, в котором мы согласились в том, что я перестану выступать в роли специального советника президента по вопросам, касающимся регулятивной реформы ", — говорится в письме Айкина, которое было передано Трампу в пятницу.

Письмо опубликовано в Twitter бизнесмена.

"Я никогда не искал выгоды или какой-то пользы для компании, к которой я причастен и лишь выражал мнения, которые, по-моему, могли бы быть полезны для перерабатывающей отрасли в целом. Как бы то ни было, я принял решение (с вашего благословения) прекратить наше сотрудничество, поскольку я не хочу партийных споров о моей роли, которые могут омрачить вашу администрацию или важную работу миссис Рао", — говорится в письме.

Автор письма отмечает, что "не имел формального поста в администрации и не играл роли в выработке политической стратегии".