Спецслужбы Турции нейтрализовали особо опасного террориста PKK в Сирии

Национальная разведывательная организация (MİT) Турции нейтрализовала одного из главарей PKK Абдулхамида Капара по прозвищу "Текин Гуйи" в городе Эль-Камышлы в Сирии, который числился в "зеленом" списке разыскиваемых по линии МВД Турции террористов.

Национальная разведывательная организация (MİT) Турции нейтрализовала одного из главарей PKK Абдулхамида Капара по прозвищу "Текин Гуйи" в городе Эль-Камышлы в Сирии, который числился в "зеленом" списке разыскиваемых по линии МВД Турции террористов.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источники в структурах безопасности.

Отмечается, что спецслужбы Турции организовали операцию по ликвидацию террориста Капара, который отвечал за логистику и финансирование в рядах преступной организации, после длительной слежки.

Капар примкнул к PKK в 1992 году. Долгие годы "служил" в рядах организации в Ираке, а в 2018 году перешел в Сирию. Он был организатором атаки на турецкую жандармерию в районе Улудере турецкой провинции Шырнак в 1992 году, которая унесла жизни 26 турецких силовиков, еще двое были похищены.

РКК за годы своей террористической деятельности против Турции несет ответственность за гибель более 40 тыс. человек, включая женщин, детей и младенцев.