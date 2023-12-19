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Спецслужбы стран-членов ШОС провели в Нью-Дели учения по отражению кибератак террористов

Спецслужбы стран-членов ШОС провели в Нью-Дели учения по отражению кибератак террористов Специальные службы стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) провели в Нью-Дели киберучения по противодействию использования интернета в террористических, сепаратистских и экстремистских целях.
Другие страны
19 декабря 2023 г. 12:30
Спецслужбы стран-членов ШОС провели в Нью-Дели учения по отражению кибератак террористов

Специальные службы стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) провели в Нью-Дели киберучения по противодействию использования интернета в террористических, сепаратистских и экстремистских целях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.

"В Нью-Дели компетентными органами государств-членов ШОС проведено совместное антитеррористическое учение по выявлению и пресечению использования сети "Интернет" в террористических, сепаратистских и экстремистских целях", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, учения направлены на повышение взаимодействия спецслужб стран ШОС в случае кибератак на объекты критической информационной инфраструктуры государств-членов организации.

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