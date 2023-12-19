Спецслужбы стран-членов ШОС провели в Нью-Дели учения по отражению кибератак террористов

Специальные службы стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) провели в Нью-Дели киберучения по противодействию использования интернета в террористических, сепаратистских и экстремистских целях.

Специальные службы стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) провели в Нью-Дели киберучения по противодействию использования интернета в террористических, сепаратистских и экстремистских целях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.

"В Нью-Дели компетентными органами государств-членов ШОС проведено совместное антитеррористическое учение по выявлению и пресечению использования сети "Интернет" в террористических, сепаратистских и экстремистских целях", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, учения направлены на повышение взаимодействия спецслужб стран ШОС в случае кибератак на объекты критической информационной инфраструктуры государств-членов организации.