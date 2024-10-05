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Спецслужбы США предупредили о возможных угрозах 7 октября

Спецслужбы США предупредили о возможных угрозах 7 октября Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство внутренней безопасности США предупредили о возможных актах насилия в стране со стороны экстремистов 7 октября, в день первой годовщины нападения палестинского движения ХАМАС на юг Израиля.
Другие страны
5 октября 2024 г. 10:57
Спецслужбы США предупредили о возможных угрозах 7 октября

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство внутренней безопасности США предупредили о возможных актах насилия в стране со стороны экстремистов 7 октября, в день первой годовщины нападения палестинского движения ХАМАС на юг Израиля.

Как передает Report, этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на совместное заявление указанных ведомств.

"Федеральное бюро расследований и Министерство внутренней безопасности публикуют данное общественное обращение с целью привлечения внимания к потенциальным угрозам в США со стороны различных субъектов в связи с первой годовщиной нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и постоянными призывами иностранных террористических организаций к своим приспешникам с целью спровоцировать насилие на Западе", - сказано в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке FTB və Daxili Təhlükəsizlik Departamenti oktyabrın 7-də mümkün zorakılıq halları barədə xəbərdarlıq edib

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