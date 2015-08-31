Спецслужбы США могут собирать данные о звонках граждан до конца осени

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Спецслужбы США получили возможность на законных основаниях собирать сведения о телефонных переговорах соотечественников вплоть до конца ноября. Такой вердикт вынес американский суд, сообщило в понедельник министерство юстиции, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Согласно этой информации, решение было принято еще 27 августа.

"Суд выдал разрешение на осуществление программы, позволяющей собирать в массовом порядке информацию о телефонных звонках", — говорится в совместном заявлении минюста и управления директора национальной разведки США, которое объединяет все 16 разведывательных ведомств страны.

В нем отмечается, что "принятый в 2015 году Закон о свободе запрещает подобный сбор, но предоставляет новый механизм, дающий правительству возможность получать сведения от провайдеров". "Для обеспечения своевременного перехода к этому новому механизму закон предоставляет "окно" в 180 дней, во время которого существующая программа Агентства национальной безопасности (АНБ) может продолжать действовать", — говорится в документе.