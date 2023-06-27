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Спецслужбы Швейцарии считают маловероятным завершение войны в Украине в этом году

Спецслужбы Швейцарии считают маловероятным завершение войны в Украине в этом году Завершение войны в Украины до конца 2023 года является маловероятным. В Кремле хотят продолжать боевые действия.
Другие страны
27 июня 2023 г. 18:00
Спецслужбы Швейцарии считают маловероятным завершение войны в Украине в этом году

Завершение войны в Украины до конца 2023 года является маловероятным. В Кремле хотят продолжать боевые действия.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об это говорится в ежегодном отчете спецслужб Швейцарии о государственной безопасности.

"Маловероятно, что война России против Украины будет решена военным путем до конца 2023 года. Признаки указывают на длительный конфликт", - говорится в докладе.

Спецслужбы также прогнозируют, что давление Запада на Украину с призывом начать переговоры с РФ о прекращении огня усилится.

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