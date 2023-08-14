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Спецслужбы Польши заявили об аресте двух россиян по подозрению в шпионаже

Спецслужбы Польши заявили об аресте двух россиян по подозрению в шпионаже Спецслужбы Польши заявили об аресте двух россиян, которые обвиняются в шпионаже.
Другие страны
14 августа 2023 г. 11:01
Спецслужбы Польши заявили об аресте двух россиян по подозрению в шпионаже

Спецслужбы Польши заявили об аресте двух россиян, которые обвиняются в шпионаже и распространении пропагандистских материалов ЧВК "Вагнер".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в соцсети X глава МВД республики Мариуш Каминьский.

"Агентство внутренней безопасности Польши в сотрудничестве с полицией обнаружило и задержало двух россиян, которые распространяли пропагандистские материалы группы "Вагнер" в Кракове и Варшаве. Оба услышали обвинения, касающиеся, в частности, шпионажа, и были арестованы", - написал министр, координирующий работу спецслужб.

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Версия на азербайджанском языке Polşada casusluqda şübhəli bilinən iki rusiyalı saxlanılıb
Версия на английском языке Poland's special services announce arrest of two Russians on suspicion of espionage

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