Спецслужбы Польши заявили об аресте двух россиян по подозрению в шпионаже

Спецслужбы Польши заявили об аресте двух россиян, которые обвиняются в шпионаже.

Спецслужбы Польши заявили об аресте двух россиян, которые обвиняются в шпионаже и распространении пропагандистских материалов ЧВК "Вагнер".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в соцсети X глава МВД республики Мариуш Каминьский.

"Агентство внутренней безопасности Польши в сотрудничестве с полицией обнаружило и задержало двух россиян, которые распространяли пропагандистские материалы группы "Вагнер" в Кракове и Варшаве. Оба услышали обвинения, касающиеся, в частности, шпионажа, и были арестованы", - написал министр, координирующий работу спецслужб.