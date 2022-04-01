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Спецслужбы Пакистана доложили о готовящемся покушении на жизнь премьер-министра

Спецслужбы Пакистана доложили о готовящемся покушении на жизнь премьер-министра Спецслужбы Пакистана выявили заговор, целью которого было убийство премьер-министра страны Имрана Хана.
Другие страны
1 апреля 2022 г. 23:17
Спецслужбы Пакистана доложили о готовящемся покушении на жизнь премьер-министра

Спецслужбы Пакистана выявили заговор, целью которого было убийство премьер-министра страны Имрана Хана.

Как передает Report, об этом отметила газета Dawn со ссылкой на министра информации и телерадиовещания Фавада Чоудри.

"После этих сообщений охрана премьер-министра была усилена решением правительства", - сказал Чоудри.

Ранее лидер правящей в Пакистане партии "Движение за справедливость" Фейсал Вавда сделал аналогичные заявления, заявив, что в стране готовится заговор с целью убийства премьер-министра из-за его отказа "продать страну".

Сообщения о заговоре появились на фоне запланированного на 3 апреля голосования по вотуму недоверия премьер-министру.

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