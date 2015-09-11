Спецслужбы ОАЭ выслали из Дубая гражданку Индии, вербовавшую наемников для ИГ

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Спецслужбы ОАЭ задержали и выслали сегодня из Дубая в Индию индианку, которая вербовала наемников в ряды террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщил Reportсо ссылкой на ТАСС.

По данным индийских силовиков, женщина под псевдонимом Николь Джозеф вербовала наемников в соцсетях. Силовикам удалось задержать исламистку с поличным. Вместе с мужем и тремя дочерями ее выслали на родину, где пособницу террористов ожидает следствие и суд.

По данным разведывательного бюро и отдела исследований и анализа внешней разведки Индии, в ряды ИГ вступили уже 12 молодых индийских активистов. Однако впервые была выявлена и задержана женщина, тем более мать троих детей.

Индия занимает второе место после Индонезии по численности мусульманского населения, и этот разрыв достаточно быстро сокращается. По итогам последней переписи в Индии проживает свыше 190 млн мусульман (14,2% населения), в то время как в Индонезии их около 220 млн (88% населения). Хотя радикальных движений в стране нет, в последнее время резко возросла активность вербовщиков ИГ, поэтому власти предпринимают значительные усилия для пресечения пропаганды экстремизма в социальных сетях.