​Спецслужбы Киргизии задержали экс-кандидата в президенты

Баку. 14 Май. REPORT.AZ/ Экс-кандидат в президенты страны Нурлан Мотуев задержан сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии за призывы к терроризму.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель ГКНБ Рахат Сулайманов.

"Мотуев задержан, ему будет предъявлено обвинение", - сказал Сулайманов.

По его словам, поводом для задержания политика стали его "призывы к терроризму". "Подобные призывы он публично высказал во время одного из недавних форумов, а также во время митинга", - сказал Сулайманов, отметив, что видеозаписи выступлений Мотуева на эту тему можно посмотреть в интернете.

По сообщению местных СМИ, во время состоявшегося в Бишкеке форума Мотуев заявил, что людям не следует "цепляться за блага этой жизни", а необходимо жить "как моджахеды". "Нужно вводить шариат", - цитируют СМИ политика.