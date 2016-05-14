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    ​Спецслужбы Киргизии задержали экс-кандидата в президенты

    Во время состоявшегося в Бишкеке форума Нурлан Мотуев заявил, что людям необходимо жить как моджахеды

    Баку. 14 Май. REPORT.AZ/ Экс-кандидат в президенты страны Нурлан Мотуев задержан сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии за призывы к терроризму.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель ГКНБ Рахат Сулайманов.

    "Мотуев задержан, ему будет предъявлено обвинение", - сказал Сулайманов. 

    По его словам, поводом для задержания политика стали его "призывы к терроризму". "Подобные призывы он публично высказал во время одного из недавних форумов, а также во время митинга", - сказал Сулайманов, отметив, что видеозаписи выступлений Мотуева на эту тему можно посмотреть в интернете.

    По сообщению местных СМИ, во время состоявшегося в Бишкеке форума Мотуев заявил, что людям не следует "цепляться за блага этой жизни", а необходимо жить "как моджахеды". "Нужно вводить шариат", - цитируют СМИ политика.

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