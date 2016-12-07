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    Спецслужбы Казахстана задержали в Актобе группу радикалов, подозреваемых в хищении нефти

    Арестованы несколько членов преступной группировки, которая оказывала криминальное покровительство лицам, осуществляющим хищение нефти

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал в ходе спецоперации в Актобе подозреваемых в хищении нефти, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    "В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан ряд лиц, подозреваемых в причастности к хищению нефти, изъяты автоцистерны с нефтью и нефтепродуктами", - говорится в сообщении на сайте Комитета национальной безопасности Казахстана.

    Как уточнила пресс-служба, арестованы несколько членов преступной группировки, состоящей из приверженцев радикального исламского течения, которая оказывала криминальное покровительство лицам, осуществляющим хищение нефти.

    В настоящее время проводятся обыски в местах их проживания, а также на ряде предприятий, по предварительным данным, занимающихся легализацией краденой нефти.

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