Спецслужбы Казахстана задержали в Актобе группу радикалов, подозреваемых в хищении нефти

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал в ходе спецоперации в Актобе подозреваемых в хищении нефти, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан ряд лиц, подозреваемых в причастности к хищению нефти, изъяты автоцистерны с нефтью и нефтепродуктами", - говорится в сообщении на сайте Комитета национальной безопасности Казахстана.

Как уточнила пресс-служба, арестованы несколько членов преступной группировки, состоящей из приверженцев радикального исламского течения, которая оказывала криминальное покровительство лицам, осуществляющим хищение нефти.

В настоящее время проводятся обыски в местах их проживания, а также на ряде предприятий, по предварительным данным, занимающихся легализацией краденой нефти.