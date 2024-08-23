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Спецслужбы Казахстана и РФ ликвидировали канал поставки наркотиков из Афганистана

Спецслужбы Казахстана и РФ ликвидировали канал поставки наркотиков из Афганистана Сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана во взаимодействии с российскими партнерами ликвидировали канал контрабанды афганских наркотиков по так называемому северному маршруту.
Другие страны
23 августа 2024 г. 08:53
Спецслужбы Казахстана и РФ ликвидировали канал поставки наркотиков из Афганистана

Сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана во взаимодействии с российскими партнерами ликвидировали канал контрабанды афганских наркотиков по так называемому северному маршруту.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

"По итогам операции в августе текущего года в одном из приграничных районов России при проведении наркосделки задержаны двое участников международной наркогруппы. В ходе обыска у них изъято около 50 кг гашиша, стоимость которого на черном рынке могла составить порядка $500 тыс.", - говорится в тексте.

По данному факту проводится расследование.

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