Спецслужбы Казахстана и РФ ликвидировали канал поставки наркотиков из Афганистана

Сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана во взаимодействии с российскими партнерами ликвидировали канал контрабанды афганских наркотиков по так называемому северному маршруту.
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"По итогам операции в августе текущего года в одном из приграничных районов России при проведении наркосделки задержаны двое участников международной наркогруппы. В ходе обыска у них изъято около 50 кг гашиша, стоимость которого на черном рынке могла составить порядка $500 тыс.", - говорится в тексте.
По данному факту проводится расследование.