Спецслужбы Канады предотвратили теракт в Торонто

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Спецслужбы Канады предотвратили планировавшийся взрыв консульства США и других зданий в деловом районе Торонто. Как сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил на пресс-конференции в Оттаве министр общественной безопасности Стивен Блани.

Он отметил, что теракт планировал сторонник группировки "Исламское государство".

Как установило следствие, 33-летний Джаханзеб Малик из Пакистана, проживающий в Канаде с 2004 года, подозревается в подготовке взрыва в центре Торонто. Он был арестован.