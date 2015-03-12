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    Спецслужбы Канады предотвратили теракт в Торонто

    Теракт планировал сторонник группировки Исламское государство

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Спецслужбы Канады предотвратили планировавшийся взрыв консульства США и других зданий в деловом районе Торонто. Как сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил на пресс-конференции в Оттаве министр общественной безопасности Стивен Блани. 

    Он отметил, что теракт планировал сторонник группировки "Исламское государство". 

    Как установило следствие, 33-летний Джаханзеб Малик из Пакистана, проживающий в Канаде с 2004 года, подозревается в подготовке взрыва в центре Торонто. Он был арестован. 

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