Спецслужбы Израиля предотвратили серию терактов

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Израильские службы безопасности в сентябре предотвратили серию крупных терактов, сорвав планы группировки активистов ХАМАС на Западном берегу реки Иордан. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, заявили в Общей службе безопасности Израиля (ШАБАК).

В числе целей, которые собирались атаковать террористы, был футбольный стадион в Иерусалиме.

Сотрудники ШАБАК в ходе совместной с Армией обороны Израиля операции арестовали более 30 активистов ХАМАС, которые участвовали в подготовке терактов, уточнили в спецслужбе. Некоторые арестованные проходили подготовку в третьих странах, а затем были переброшены на Западный берег для участия в терактах.

По информации ШАБАК, кроме атаки на стадион, исламисты из ХАМАС планировали теракты на транспорте в Иерусалиме и других городах Израиля, а также готовили похищения израильтян. В ходе оперативных действий были обнаружены и изъяты крупные партии оружия и боеприпасов, а также материалы для производства взрывных устройств.