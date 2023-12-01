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Спецслужбы Израиля начнут охоту на лидеров ХАМАС по всему миру после операции в Газе

Спецслужбы Израиля начнут охоту на лидеров ХАМАС по всему миру после операции в Газе Израильские спецслужбы готовятся разыскать и ликвидировать лидеров палестинской организации ХАМАС по всему миру по завершении операции в Газе.
Другие страны
1 декабря 2023 г. 11:11
Спецслужбы Израиля начнут охоту на лидеров ХАМАС по всему миру после операции в Газе

Израильские спецслужбы готовятся разыскать и ликвидировать лидеров палестинской организации ХАМАС по всему миру по завершении операции в Газе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным израильских чиновников, спецслужбы страны по приказу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху занимаются разработкой планов по розыску лидеров ХАМАС, проживающих в Ливане, Турции и Катаре, в столице которого уже 10 лет базируется политический офис организации. Собеседники газеты отмечают, что перед Израилем "не стоит вопроса о том, стоит ли пытаться ликвидировать лидеров ХАМАС в других странах мира", их заботит только, "где это можно сделать и как".

Издание пишет, что эта кампания станет продолжением тайных операций Израиля, которые длились десятилетиями. Утверждается, что власти Израиля порой воздерживались от нападений на палестинских боевиков, много лет проживающих в Катаре, Ливане, Иране, России и Турции, "чтобы не создавать дипломатических кризисов".

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Версия на азербайджанском языке KİV: İsrail kəşfiyyatı HƏMAS-ın məhvi üçün planlar hazırlayıb, Türkiyədə əməliyyat planlaşdırılır

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