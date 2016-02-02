​Спецслужбы Индии предотвратили нападения боевиков ИГ на иностранцев в Гоа

Баку. 2 Февраля. REPORT.AZ/ Спецслужбами Индии выявлена сеть активистов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), которые готовили нападения на иностранцев в штате Гоа на юге страны и теракты в центральном штате Махараштра.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам представитель Национального агентства расследований.

"Сотрудники подразделения по борьбе с терроризмом Махараштры установили личности руководителей индийского крыла ИГ и помешали осуществить им серию терактов. По оперативным данным, группы боевиков готовились к серии нападений на иностранцев в курортном штате Гоа и к терактам в крупнейших городах Махараштры - Мумбаи и Пуне", - заявил он.

Были также названы имена главарей ИГ в Индии. По имеющимся данным, руководителем индийского подразделения группировки является Муддабир Шейх, его заместителем - Халид Ахмед Али Навазуддин. Вербовка молодежи координируется Шафи Армаром, бывшим активистом "Индийских моджахедов", которые некоторое время назад примкнули к "Исламскому государству". Все они объявлены в розыск.