Спецслужбы и прокуратура Молдовы проводят обыски в парламенте

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы вместе с прокуратурой проводят обыски в здании парламента.

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы вместе с прокуратурой проводят обыски в здании парламента.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на заявила брифинге пресс-секретарь СИБ Даниела Мынзат.

"В настоящий момент по уголовному делу под руководством прокуроров Прокуратуры по борьбе с преступностью и особыми делами проводятся процессуальные действия. В течение этого дня мы вернемся с более подробной информацией", - сообщила она.

Ранее местные СМИ сообщили без ссылки на источники, что обыск прошел в офисе главы юридического департамента парламента Иона Крянгэ. Парламент собрался в среду на последнее заседание весенне-летней сессии.