​Спецслужбы Германии предупредили о возможной вербовке мигрантов радикалами

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Глава службы внутренней безопасности Германии предупредил, что существует опасность радикализации беженцев, прибывших недавно из Сирии и Ирака, сообщает Report.

В интервью Би-би-си глава Федерального ведомства по охране конституции Германии Ханс-Георг Маасен рассказал, что ему известно о многочисленных попытках вербовки молодых мигрантов со стороны живущих в Германии исламистов.

Он призвал власти ФРГ принять меры по регулированию миграции. В этом году в страну прибыли сотни тысяч мигрантов, в основном из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

В сентябре Маасен предупреждал о значительном росте числа радикалов в Германии.