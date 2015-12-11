​Спецслужбы: Более 400 радикальных салафитов в Германии готовы напасть в любой момент

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В Германии проживают сотни радикальных исламистов, которые в любой момент могут совершить атаку. Как сообщает Report со ссылкой на Deutsche Welle, об этом заявил Глава Федеральной службы защиты конституции Германии Ханс-Георг Маасен.

Всего, по его словам, в стране находятся 1100 сторонников радикального ислама, потенциально готовых к насилию, из них 430 человек настолько опасны, что от них в "любой момент можно ожидать серьезного преступления".

Маасен также отметил, что вызывают опасения попытки радикальных салафитов заниматься пропагандой и вербовкой новых сторонников, прибывших в ФРГ из стран Ближнего Востока в качестве беженцев. За последнее время немецким спецслужбам стало известно о 150 таких случаях.

По словам главы МВД федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Ральфа Егера всего в ФРГ живут около 4 миллионов мусульман.