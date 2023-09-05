Спецслужбы Австрии раскрыли ячейку исламистов

Управление госбезопасности и разведки Австрии в сотрудничестве с другими правоохранительными органами республики выявило ячейку из 10 исламистов, которых подозревают в членстве в террористических группировках "Исламское государство" (ИГ) и "Имарат Кавказ"

Управление госбезопасности и разведки Австрии в сотрудничестве с другими правоохранительными органами республики выявило ячейку из 10 исламистов, которых подозревают в членстве в террористических группировках "Исламское государство" (ИГ) и "Имарат Кавказ".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении австрийского МВД, в состав которого входит спецслужба.

"Управление по защите конституции принимает исчерпывающие и последовательные меры по борьбе с любыми проявлениями экстремизма независимо от их политической или религиозной подоплеки. Следователи в очередной раз продемонстрировали свою целеустремленность и мастерство в этом деле", - заявил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер.

Как сообщили в МВД, подозреваемые - девять мужчин и одна женщина в возрасте от 15 до 23 лет. В июле в местах их проживания провели серию обысков, по итогам которых были изъяты мобильные телефоны, ноутбуки и пропагандистские материалы террористических группировок. Спецслужбы считают, что исламисты занимались вербовкой сторонников и вели пропаганду, а также намеревались построить молельную комнату с флагом движения "Талибан". Ячейка базировалась в городе Линц (федеральная земля Верхняя Австрия).

По данным издания Die Presse, у части подозреваемых австрийское гражданство. Остальные являются выходцами из Турции, Ирака, России и Хорватии. Группу также подозревают в подстрекательстве 19-летнего юноши, ранее получившего два года заключения за создание граффити в поддержку ИГ.